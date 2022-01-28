Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa los motivos por los que no se compró un avión.

Al igual que otras estrellas del regional mexicano como Julión Álvarez y Alfredo Olivas, Luis Ángel 'El Flaco' quería comprarse un avión pero tuvo varios motivos para finalmente no hacerlo y que reveló a Ventaneando.

"Yo me quería comprar un avión este año para poder tener más libertad porque a veces sí es muy dificil la viajada en los aviones, es muy cansado. Levantarte muy temprano, si lo haces una vez al año no pasa nada, pero si lo haces cada fin de semana, sí te cansas", dijo en entrevista.

Una vez que el cantante grupero se informó de los precios, fue su novia quien le dijo que no efectuara tal compra porque podría ser peligroso.

"No quiere ella, es que se han caído varios allá... creo que en Argentina se cayó un avión con una cantante famosa de por allá, Jenni se murió hace ya varios años, pero en estos últimos días ha pasado, otro reguetonero creo con toda su familia se cayó y perdieron la vida, entonces ha habido una superstición", comentó el músico.

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La mamá de 'El Flaco' supera el cáncer

En otros temas, el músico contó que afortunadamente su madre ha superado el cáncer de mama que padeció hace algún tiempo.

"Son cinco años de revisiones, le va a tocar apenas la primera en estos días y esperamos y confiamos en que todo va a salir bien, está cumpliendo uno de sus sueños que es tener un rancho bonito, acaba de agarrar ella unas hectáreas con mangos y cosas y estamos viviendo esa emoción tan bonita juntos", dijo 'El Flaco'.

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