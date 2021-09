Frida Sofía presentará nuevas pruebas en contra de su mamá y abuelo.

La hija de Alejandra Guzmán no ha detenido la demanda que tiene en contra de su progenitora y el padre de ésta como se ha especulado en los últimos días.

En días pasados durante una conferencia de prensa de la obra musical Jesucristo Superestrella, Enrique Guzmán, quien interpreta al rey Herodes, fue cuestionado sobre la demanda que le interpuso Frida Sofía, lo que causó molestia en el cantante y se negó a dar declaraciones al respecto.

Sin embargo, hace unos días declaró que Frida no ha ratificado la denuncia, por lo que el abogado de la hija de Alejandra Guzmán, Javier Olea, dio una actualización del caso.

“Ratificación es el término correcto y es parcialmente cierto lo que dice el señor Enrique Guzmán; hoy en día, como ustedes saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, por razones migratorias Frida Sofía no puede abandonar el territorio de Estados Unidos por lo tanto esta ratificación debe hacerse a través del consulado. El Ministerio Público así lo requirió, nos requirió presentar a Frida Sofía, le presentamos la información y documentación que le señalaba su imposibilidad para estar físicamente aquí”, indicó el abogado a Gustavo Adolfo Infante.

Javier Olea también dio a conocer que Frida Sofía podría presentarse a la ratificación en Florida, en Estados Unidos: “Le sugerimos hacer la ratificación vía virtual y la determinación fue hacerla a través de los medios consulares, por lo tanto está en manos de la Fiscalía hacer el trámite consular apoyándose de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que Frida acuda al consulado, suponemos que será el de Miami y ratifique esta denuncia”.

El abogado dejó claro que la denuncia no ha proseguido, pero no por falta de interés de Frida Sofía: “Es algo que está fuera de nosotros como abogados y está fuera del alcance de Frida por el momento, es un trámite burocrático internacional que tiene que llevar a cabo la Fiscalía”.

Sobre la declaración de Enrique Guzmán en la que asegura que no hay “nada de qué preocuparse” el abogado indicó que próximamente incluirá en el expediente evidencias en audio y video: “Considero que debería estar preocupado y ocupado el señor Enrique, pero posiblemente se refiera o lo manifieste en virtud de que no se ha dado esta ratificación, y que dentro del expediente no hemos podido aportar toda la información y documentación que tenemos al alcance, como son testimonios, imágenes, videos, y eso no ha podido ser posible porque formalmente, en estricto derecho, ante la falta de ratificación, cuando nosotros los abogados no tenemos la personalidad para estar exhibiendo documentos todavía, pero pronto se iniciará con la integración de la carpeta”.

“Ella está en toda la disposición y con toda la energía para continuar con este proceso, no es una irresponsabilidad de ella o una falta de interés de ella (sic) es un tema burocrático que se ha retrasado en exceso por la propia burocracia internacional y los temas de pandemia no han ayudado. Estamos, tanto el despacho como ella, con toda la intención de continuar con esta investigación de carácter penal. Una vez que ella la ratifique, sus abogados tendremos plena voluntad de ejercer los derechos de ella como víctima y nosotros podremos actuar en el expediente, aportar pruebas, presentar entrevistas.”, finalizó el abogado.

