Frida Sofía responde a mensaje de Enrique Guzmán sobre su hermana.

Los desafortunados comentarios de Enrique Guzmán respecto al fallecimiento de Natasha Moctezuma llegaron hasta los oídos de Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán se pronunció con una contundente frase en las redes sociales.

“Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente”, subraya una leyenda en las historias de Instagram de Frida Sofía.

La publicación podría tratarse de una indirecta a su abuelo Enrique Guzmán, quien recientemente aseguró que el karma se cobró la vida de Natasha Moctezuma.

Las palabras del rockero causaron indignación entre el público mexicano, ya que recibió múltiples críticas por burlarse de la tragedia en la familia Moctezuma.

Por su parte, Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel no se han pronunciado ante el fallecimiento de su hija, ni mucho menos sobre las contundentes palabras de Don Enrique Guzmán.

Frida Sofía podría haber abandonado importante proyecto profesional

Múltiples medios de espectáculos trascendieron que Frida Sofía abandonó su papel como conductora en un importante programa; todo por la reciente muerte de Natasha Moctezuma que tendría devastada a la hija de La Reina de Corazones.

Además, Enrique Guzmán ya pidió una disculpa por mezclar sus problemas legales con el reciente deceso de la hija de Beatriz Pasquel.

El intérprete de Tu cabeza en mi hombro se comunicó al foro de Ventaneando el pasado miércoles 15 de septiembre, donde pidió una disculpa a todos los ofendidos con sus palabras.

“De mi parte, les suplico que me perdonen por el modo como me expresé ayer. Estoy directamente pidiendo por favor, que eso que dije, no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de sentir”, expresó el artista en exclusiva con Ventaneando.

Sylvia Pasquel fue otra de las actrices que mandó su sentido pésame a la familia Moctezuma tras el deceso de Natasha.

La hija de Silvia Pinal se dijo identificada tras superar los fallecimientos de su bebé y de su hermana Viridiana.

“Les mando un abrazo con todo mi corazón a mi sobrina Frida porque es su hermana y a los Moctezuma porque es su hija”, confesó Pasquel en exclusiva con Venga la Alegría.

