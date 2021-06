Frida Sofía está en terapia y se ha sometido a pruebas psicológicas.

Frida Sofía emprenderá acciones legales contra su mamá y su abuelo.

Frida Sofía formalizó la demanda contra su abuelo Don Enrique Guzmán y mamá Alejandra Guzmán. La joven, de 29 años, confirmó la noticia a través de un video en Instagram que polarizó las opiniones entre el público mexicano.

Xavier Olea, abogado oficial de Frida Sofía, ofreció una conferencia de prensa esta mañana, confirmando la denuncia mañana a las 10:00 am.

Nuestro despacho fue contratado por Frida Sofía para preparar, elaborar, presentar y dar trámite a una denuncia penal por hechos con apariencia de delito y cometidos en su agravio por los señores Enrique ‘N’ y Alejandra ‘N’

Hacemos de su conocimiento que la denuncia penal, que se hará ante la Fiscalía General de la Justica de la ciudad de México, contiene una relatoría de hechos con apariencia de delito, como podrían ser los de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores

En la denuncia penal que presentará mañana en contra de su abuelo y su madre, Frida Sofía no contempla una reparación económica, sino cárcel, de resultar responsables de los delitos que los acusa, y que son violencia familia, abuso sexual y corrupción de menores.

Así lo precisaron sus abogados Xavier Olea y Diana Valderrama, esta mañana en la sesión de preguntas y respuestas con la prensa.

“Ella quiere justicia, esto no es un delito que contemple una reparación económica o material. No hay esa posibilidad. Es una sola denuncia contra tres personas por tres delitos. El Ministerio Público determina si hay delito o no. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familia y corrupción de menores, con el abuso sexual no hay una relación”, expresó el experto en leyes Xavier Olea.

Frida Sofía se sometió a terapia por voluntad propia

También, revelaron que Frida Sofía se ha sometido a diversas pruebas periciales de origen psicológico, que serán presentadas como prueba en su denuncia. Además, de estar tomando terapia psicológica, lo cual explica el estado anímico que mostró en el video que lanzó ayer.

Exponer cuestiones personales, por supuesto que le ha causado una afectación y ella busca su bienestar. De voluntad propia, decidió someterse a estas terapias, no es un tratamiento psiquiátrico

