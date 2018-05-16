Bahar Cesmeli, es una mujer entregada por completo a su familia, aunque, esta es una lección que le dejó el duro destino que ha enfrentado, ya que, siendo muy pequeña, fue abandonada por su madre y fue su padre quien se hizo cargo de criarla.

La vida la recompensa poniendo a Sarp en su camino, se casaron y tuvieron dos hijos, una vida llena de felicidad.

Aunque, más tarde él tiene una trágica muerte, y ella debe enfrentar a la vida sin él, criando a sus dos hijos, que son el motivo por el que mantiene vivo su espíritu de lucha.





Sin embargo, no todo es tan rosa en esta historia de amor, pues se desatan una serie de complicaciones al estar involucrada Sirin, media hermana de Bahar, quien no sólo fue testigo de la muerte de Sarp, sino que tuvo un romance con él.





A pesar de la ausencia de Sarp, Bahar se niega a la posibilidad de volverse a enamorar.