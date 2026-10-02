Cómo usar el vinagre de manzana en el cabello maltratado para hidratar; un hack de belleza que debes conocer

El vinagre de manzana además de ser un gran elemento culinario, se puede convertir en una gran hack de belleza en el cuidado de la melena, ya que su correcta su aplicación nos puede ayudar a hidratar y darle mayor brillo, pero para ello hay que usar correctamente.

Para usar en el cabello maltratado, se recomienda en un cuenco mezclar 2 a 3 cucharadas de mascarilla o acondicionador con una cucharada del vinagre, aplicamos y dejamos actuar por 15 minutos para enjuagar con abundante agua, úsalo máximo dos veces por semana y no debes usar sin diluir.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana en el pelo?

La correcta aplicación del vinagre de manzana es una gran alternativa, contando con varios beneficios para el cabello maltratado. Dentro de sus efectos se destacan los siguientes:



Ayuda en la eliminación de productos, generando un efecto de limpieza profunda.

Logra hidratar y da brillo natural.

y da brillo natural. Ayuda a desenredar los mechones.

Estimula el crecimiento de la melena.

Favorece en el sellado de las cutículas.

Aunque los beneficios del hack de belleza son muy favorables, hay que tener mucho cuidado, en especial para quienes tienen problemas cutáneos o piel sensible. Se recomienda consultar con un médico antes de cualquier aplicación para evitar irritación, igual puedes colocar un poco de la preparación en el antebrazo por 48 horas para ver la reacción de tu piel.

¿Qué pasa si me dejó el vinagre toda la noche en el cabello?

Es usual que entre los usuarios, se piense que dejar el vinagre de manzana por mucho tiempo sea algo favorecedor, pero no es así, ya que su uso durante toda la noche nos hace propensos a padecer cierta irritación, resequedad y daño en la fibra capilar debido a su gran acidez.

Se recomienda dejar un máximo por 15 minutos, con la finalidad de prevenir molestias en la melena, otro aspecto importante para usar el hack de belleza en el cabello maltratado es solamente usar a la semana de una a dos veces, recuerda que el exceso nunca es bueno.