Sirin Sarikadi, es una chica tímida y con dificultades para socializar, es precisamente ese temor, el que la mantiene alejada del resto de las personas.

Detrás de esa cubierta de fragilidad, se esconde una mujer hábil y manipuladora, lo cual usa a su favor para evitar que se sepa la verdad sobre la muerte de Sarp, el hombre con el que tuvo una relación estando casado con su media hermana Bahar.

Con tal de no quedar en evidencia, Sirin será capaz de usar a su madre Hatice, a quien pone en la encrucijada de elegir entre ella y la hija que abandonó.

Sin embargo, siempre encuentra la forma de causar problemas. Aunque, no todo ha sido culpa suya, ya que, en últimos años ha experimentado problemas psicológicos.

Debido a su situación de salud, se quedó sin la posibilidad de entrar al departamento de pintura de la Facultad de Bellas Artes.