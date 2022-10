Horacio Villalobos comparte historia de superación a Gabo tras veto. (VIDEO)

¡Quiero Cantar! continúa sacando lo mejor y peor de los participantes, quienes se han enfrentado a las duras críticas del panel de jueces.

Gabo se subió al escenario de Quiero Cantar para interpretar ‘TBC’.

Gabo Cuevas se dijo “frustrado” de las bajas calificaciones que ha recibido en la competencia, además de expresar su molestía por ser comparado con Mariano Sandoval.

El reportero estuvo a punto de abandonar el proyecto, declarando que “estaba perdiendo su tranquilidad” en estos días.

“No quiero que la gente me vea como una persona grosera. Es frustante luchar en la vida por un espacio y que siempre te pongan trabas. Es frustrante que te den cincos o seis y que te desgastes”, dijo Gabo.

Horacio Villalobos dedica emotivo mensaje a Gabo Cuevas

Gabo fue alentado por Flor Rubio para quedarse, asegurando que es uno de los caballeros más destacados durante la segunda edición de ¡Quiero Cantar!

Nuestro planel de jueces también alentó a Gabo, tal es el caso de Horacio Villalobos y su discurso dedicado al reportero.

Horacio Villalobos confesó que él también ha sufrido altibajos en su carrera profesional, además de superar sus problemas personales y seguir adelante.

El presentador reveló que hubo dos momentos que marcaron su vida, uno de ellos fue cuando su mamá estaba en coma y otro cuando lo metieron en “listas negras” para impedirle encontrar trabajo. Nuestro conductor de VLA contó que fue vetado y casi le quitan los derechos de su programa Desde Gayola.

“Renuncié a Televisa porque me querían robar los derechos de Desde Gayola, me fui con mi dignidad y se encargaron de bloquearme. No sabes lo que batallé para encontrar trabajo, me quería retirar, no entendía por qué pasaba eso”, contó.

“El psiquiatra me dijo ‘alguna vez vas a comprender por qué pasó todo eso’. Me ha ido mucho mejor y he encontrado mejores oportunidades”, expresó Horacitu para después alentar a Gabo Cuevas con estas palabaras: "¡Estás aquí para triunfar... aquí te quedas”.

