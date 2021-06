Conoce al mexicano que participa en la esperada película Black Widow.

La última película de Marvel traerá importantes novedades. No se trata solo de que la fuerza femenina estará como protagonista tanto en el papel de Scarlett Johanson como en la de su directora, Cate Shortland, sino que también habrá presencia de un mexicano en el staff.

Se trata de Gabriel Beristain, quien es el director de fotografía de “Black Widow”. Hasta ahora Marvel había mantenido en secreto esta información pero ya a poco tiempo de estrenarse el film, se conoció la noticia del equipo completo que forma parte de la cinta, en la que Beristain tiene un rol fundamental.

Beristain no es un novato en el mundo del cine, sino que ya tiene una amplia trayectoria y ha trabajado en reconocidas producciones como ‘Fatal Instinct’, ‘Blade II’ de Guillermo del Toro y ‘S.W.A.T.’

Tampoco es ajeno al universo Marvel, puesto que ya participó de producciones como ‘Iron Man 1, 2 y 3’, ‘The Avengers’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Guardians of the Galaxy’ y ‘Thor: Ragnarok’.

El director de fotografía mexicano ya es todo un experto en películas basadas en cómics y de aventura. Este egresado del Politécnico Nacional también participó de ‘Suicide Squad’.

Los directores de fotografía son los encargados de generar los ambientes en las cintas, ellos tienen en su mano el poder de la luz y de cómo usarla para crear las ambientaciones especiales de cada película.

