Las FOTOS detrás de cámaras de la primera película de Iron Man.

Iron Man, estrenada en 2008, se convirtió en una de las películas más taquilleras del universo cinematográfico de Marvel. Marcó un antes y un después y sumó cientos de adeptos y fanáticos alrededor de todo el mundo hasta convertirse en una exitosa franquicia.

Crédito: Marvel Studios

No se trató solo de una película de superhéroes, sino de un film que cambió la forma de consumo de estas películas y que fue el inicio para que se realizaran otras cintas que también fueron récord de taquillas como los Vengadores.

Uno de los cambios que marcó Iron Man fue que puso, por ejemplo, de moda las escenas post créditos que se convirtieron en un clásico en las películas del universo Marvel.

Crédito: Marvel Studios

Robert Downey Jr., que encarnó al empresario y superhéroe, logró consagrarse gracias a este film como una de las estrellas de Hollywood. Se transformó a raíz del éxito de esta película en uno de los actores mejores pagados y con más popularidad alrededor del mundo.

Crédito: Marvel Studios

El director de Iron Man fue Jon Favreau quien logró con este film posicionarse como uno de los mejores realizadores depelículas fantásticas.

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Tanto es así que siguió su carrera meteórica y exitosa en Disney con otras entregas como la serie The Mandalorian, basada en las historias de Star Wars y la remake de El Rey León, estrenada hace poco.

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