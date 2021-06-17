TODAS las series de Marvel que puedes ver en Disney Plus

Si ya acabaste con las cintas del Universo Marvel, es tiempo de ponerte al día con las series basadas en los personajes de estos cómics. Así que toma nota, porque te enlistamos TODAS las que encontrarás en Disney Plus.

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- Loki: ¿Qué sucedió con Loki después de Avengers: Endgame? Entérate en la más reciente producción de Marvel dedicada al Dios de las Mentiras.

- Falcon y el Soldado del Invierno: Sam Wilson y Buck Barnes demuestran sus habilidades en esta serie llena de acción y aventuras.

- Wandavision: Wanda Maximoff y Visión viven felices, hasta que la realidad se pone en duda.

- Agentes de S.H.I.E.L.D.: Mira de cerca las investigaciones de un grupo de agentes de esta corporación.

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- Agente Carter: Ambientada en 1946, esta producción sigue a "Peggy" Carter en distintas misiones.

- 616: ¿Cuál es el impacto del Universo Marvel en el mundo? ¡Averígualo en esta serie documental!

- Unidos: Esta serie documental muestra de cerca la producción de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

- Inhumanos: La familia real de Inhumanos debe regresar a su hogar e impedir su destrucción.

- Runaways: Seis adolescentes se unen para derrotar... ¡a sus padres! No hay más, tienes que verla.

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Chécalo también: ¡Loki de Marvel, adelanta su estreno en Disney Plus! ¡Toma nota!