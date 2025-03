Gaby Spanic preocupa a sus seguidores y suplica ayuda: “me quieren desaparecer”

El mundo del espectáculo ha entrado en un periodo de preocupación e indignación, esto luego del polémico mensaje que la actriz y cantante Gaby Spanic ha lanzado a sus redes sociales. En esta, la sudamericana mostró el pánico que siente consternando a sus seguidores, mismos a los cuales suplicó ayuda al asegurar que quieren desaparecerla. Esto sabemos.

Gaby Spanic es una actriz que nació en Venezuela y que, después de brillar en su país, tomó la decisión de hacer una carrera en México, consagrándose como una de las villanas más importantes de la pantalla chica. Desafortunadamente, ahora la famosa ha dado de qué hablar no por su participación en una telenovela, sino por la súplica que hizo en sus redes sociales.

🚨INTENTARON M4TAR A GABY SPANIC CON VENEN0🚨☠️ la mujer escapo a Argentina impune pic.twitter.com/QOadxkKeYv — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) March 6, 2025

Gaby Spanic señala que quieren desaparecerla

Fue a través de una transmisión en vivo en donde Gaby Spanic preocupó a sus miles de seguidores al señalar que es víctima de una campaña de difamación, la cual ha escalado a niveles estratosféricos que, incluso, teme por su vida. Entre lágrimas, la venezolana señaló que vive un delicado momento en su vida, esto en medio de las polémicas que ha protagonizado últimamente.

Vale mencionar que, hace tan solo unos días, su ex asistente Suelen Monteiro aseguró haber sido agredida por la actriz. Gaby Spanic ha negado en más de una ocasión tal hecho y, ahora, señala que esta campaña no solo la ha desprestigiado en su carrera, sino a nivel personal: “Me quieren desaparecer (...) Desde que nació mi hijo ha sido una persecución constante, una difamación tras otra. Otra, en mi lugar, no lo hubiera soportado”.

¿De qué acusa Suelen Monteiro a Gaby Spanic?

Monteiro fue, durante muchos años, empleada doméstica de la actriz, por lo que hace tiempo la señaló directamente de agredirla. En este punto vale mencionar que Suelen no ha mostrado pruebas contundentes de lo anterior, por lo que Gaby Spanic se ha limitado a decir que es una mujer llena de maldad que solamente inventa cosas con el objetivo de destruirla.