Gala Montes acusa de nuevo a su mamá por abuso laboral

Gala Montes fue una de las figuras que mejor aprovechó su participación en el reality donde tuvo fuertes enfrentamientos ante gente como Adrián Marcelo o el mismo Poncho De Nigris. Ante eso, quiere establecerse como una artista seria en el mundo de la música, ahora que ya es dueña absoluta de su trabajo, situación que no ocurrió hasta los 18.

Y es que este tipo de exposiciones no siempre salen de la mejor manera. Tal como ya lo expuso Mariana Echeverría, la situación no siempre es benéfica, en ocasiones las cosas no salen bien. La conductora de televisión indicó que fue un error participar de este show, caso contrario al de la ya mencionada Gala.

Te puede interesar - ¿Crista Montes recibió un millón de pesos por entrevista con Adrián Marcelo?

Gala Montes vuelve a destrozar a su madre por al abuso sufrido durante la infancia

Aunque no era la figura infantil más importante, Gala Montes ha hecho ya una carrera picando piedra en distintas televisoras. Por eso, ahora que el mundo mediático realmente la conoció, quiere lanzarse al mundo de la música de manera profesional, tal como lo dijo en un podcast hace unos días. Sin embargo, sabe que las críticas y las envidias son fuertes, por eso debe cuidarse de la gente que está alrededor.

Entre parte de sus recientes declaraciones, dictó que hubo gente que le robó tras el éxito en el programa ya mencionado, que su edad le está haciendo aprender mucho y que tiene en mente formar una familia. Sin embargo, también aclaró que la hoy famosa Crista Montes abusó de ella laboralmente. Recordó que al cumplir los 18 años se emancipó y que realmente no tuvo ningún beneficio económico por ser una niña-adolescente de televisión.

¿Quién es la pareja de Gala Montes en estos momentos?

Aunque ha salido en días recientes una persona que ha atacado fuertemente a Gala por decirle mala novia, ella ha explicado que tiene una relación abierta con su mánager. Esto significa que aunque está comprometida con Icho Van (40 años), suelen “compartir” el amor con más personas, hombres o mujeres.

Seguir leyendo - ¿Gala Montes vio la entrevista que tuvo su madre con Adrián Marcelo?