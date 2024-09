FOTOS | Noveno Concierto de La Academia 2024 ¡Vivimos un concierto tricolor!

Arturo López Gavito abrió las críticas con un análisis severo, señalando que los arreglos vocales no fueron los mejores y que la ejecución de Caro no cumplió con sus expectativas. Por su parte, Héctor Martínez defendió a los académicos, enfatizando que La Academia 2024 está a un nivel avanzado y que el programa no debe reducirse a un simple karaoke.