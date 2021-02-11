FOTOS | Belinda está de luto nuevamente, su abuelita Juana Moreno falleció. Beli dice que es el peor año de su vida.

Sin duda una de las personas más importantes que podemos tener en nuestra vida, es una abuelita, y es que el amor y respeto que sentimos por ellos, no se compara con nada. Belinda es una chica muy familiar, ama estar con sus seres queridos, abrazarlos, amarlos y disfrutarlos tanto como pueda, lamentablemente perdió a alguien que era un pilar en su vida, su abuelita.

La abuelita de Belinda murió.

La mañana de ayer, miércoles 10 de febrero del 2021, se confirmó el fallecimiento de la abuelita de Belinda, Juana Moreno, a los 88 años de edad, en Madrid, España, de donde era originaria; se encontraba hospitalizada. Belinda Schüll, mamá de Beli, compartió en sus redes sociales que la salud de Juana Moreno se agravó hace unos días, por lo que fue internada de emergencia en España.

Recordemos que Juana padecía de enfisema pulmonar, hace un año, cuando inició la pandemia por COVID-19, Belinda estaba muy preocupada por ella: “Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada”, dijo Beli.

Tanto los fans de la cantante como sus personas cercanas, la están apoyando en estos momentos tan difíciles para ella, pues su abuelita era como una segunda madre para ella, la amaba, respetaba y le encantaba pasar tiempo con ella y demostrarle lo mucho que significaba en su vida. Muchas veces vimos en sus redes sociales fotografías e historias de Belinda con su abuelita, ¡era su cómplice, su confidente y su mejor amiga! A pesar de a veces estar lejos, ya que Juana vivía en España, nunca perdían contacto a través de llamadas y videollamadas, además, Beli la visitaba siempre que podía.

Mensaje de Belinda a su abuelita luego de su fallecimiento.

Con la lamentable noticia, Belinda compartió un emotivo mensaje para despedirse de su abuelita: "¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo! ¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío... El peor año de mi vida este 2021, ¡Ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe todo esto! ¡No aguanto más!”

Y es que hace unas semanas te platicamos también que su perrito Gizmo murió luego de estar 13 años con ella, las mascotas también forman parte de nuestra familia y duelen tanto como cualquier ser querido, así que Belinda no la ha pasado nada bien este 2021. ¡Esperamos que todo mejore pronto para ella!

Te mandamos un fuerte abrazo y nuestras sinceras condolencias a ti y toda tu familia. TV Azteca está contigo en estos momentos tan difíciles, Beli, ¡te queremos!