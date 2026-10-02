¡Abrazo grupal! Fernando Lozada rompe en llanto ante la INCERTIDUMBRE en La Granja VIP; esto ocurrió
Fernando Lozada después de La Gala rompe en llanto, por lo que es consolado por todos los Granjeros tras lo ocurrido en La Granja VIP; descubre qué paso
Fernando Lozada rompe en llanto en La Granja VIP, en especial después de enterarse que recibió mensajes del exterior donde se le compartían estrategias, detallando que su preocupación es por la incertidumbre en su relación, pero todos llegan para consolarlo y calmarlo ante la situación.