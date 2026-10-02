¿A quién salvan y a quién TRAICIONAN? Julio Camejo y “Bebeshita” dan su decisión final, dando a conocer al Granjero que se va a la Tabla de Nominación en La Granja VIP
¡Decisión final! Dan a conocer a quién escogieron Julio Camejo y Daniela “Bebeshita”, posicionando a un Granjero a la Tabla de Nominaciones en La Granja VIP
Después de conocer todas las promesas de los Granjeros en La Granja VIP, Julio Camejo y Daniela “Bebeshita” dan su veredicto final, explicando a quién van a traicionar y a quien van a salvar. Pero todos fueron sorprendidos por el “pajarito de la traición”, quien pudo hacer un cambio inesperado en la dinámica, descubre qué paso.