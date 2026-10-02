La Granja VIP Segunda Temporada: Viernes de Traición 2 de octubre, Julio Camejo y “Bebeshita” tomaron la decisión más difícil y vivieron un cambio de último minuto
¡Momentos intensos! Descubre todo lo que pasó el 2 de octubre en La Granja VIP, en especial por ser el viernes de Traición y por mensajes que llegaron del exterior
En el programa completo del 2 de octubre, los Granjeros de La Granja VIP vivieron un intenso momento, en especial cuando Julio Camejo y Daniela “Bebeshita” tuvieron que escoger a quién traicionar entre los nominados, además de revelar a quién iban a salvar. Estrategias y movimientos que serían decisivos en el reality. Revive todos los instantes que se vivieron.