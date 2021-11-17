FOTOS: Pati Chapoy se subió con el Escorpión Dorado

Pati Chapoy se subió al volante como en Escorpión Dorado. Irreverente como se le conoce en las redes, el youtuber irrumpió en el foro de Ventaneando para recoger a Pati Chapoy. Incluso, el Escorpión metió el coche hasta dentro de las instalaciones de TV Azteca.

Una vez en camino, Pati contestó a las preguntas del loco conductor. Ambos recordaron el momento que tuvieron juntos en el trabajo. También se habló de los medios digitales y el cambio de los tiempos de la televisión tradicional.

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Dentro de las preguntas del escorpión se habló del poder que tiene ella en la televisora. Pati respondió que su poder viene más de lo que se calla que de lo que habla. Agregó que siempre respeta a las personas y que ella no contrata a nadie ni corre a nadie, pero que sí sugiere a quién contratar para su equipo.

El escorpión expresó que ha tenido distintas “relaciones” con las conductoras de Ventaneando. Y también que ayudó a Daniel Visogno para mantenerse en la televisora, por lo que le deben agradecer. Una gran ayuda para el equipo del programa.

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La conductora expresó estar orgullosa de sus hijos. Dijo que se mantuvo al margen de la carrera de sus retoños para que crecieran solos. Dicho esto, cuando puede, sí les echa una mano.

Se hablaron de varios temas interesantes más. Sin duda fue una de las mejores entrevistas que le han dado al Escorpión Dorado. Nadie de los que lo han subido con él ha brillado tanto como ella.