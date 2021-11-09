Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS: El mensaje con el que Cristian Castro despidió a Enrique Rocha.
Cristian Castro y Enrique Rocha tuvieron una de las amistades más fuertes del espectáculo en México y con este mensaje el cantante se despidió del primer actor.
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
El fallecimiento del primer actor Enrique Rocha ha sido una de las noticias más recientes que ha sacudido al mudno de la farándula en nuestro país. Muchos artistas han dedicado unas palabras en forma de despedida para el actor, y uno de ellos ha sido Cristian Castro, quien dio un emotivo mensaje.
Elisa Vicedo soltó el pasado para casarse
¿CÓMO SE CONOCIERON CRISTIAN CASTRO Y ENRIQUE ROCHA?
Hace algunos años, Cristian Castro se abrió paso dentro del mundo de la actuación con participación en la telenovela “Las secretas intensiones”. Enrique Rocha compartió la pantalla chica con el cantante y fue en ese punto que ellos comenzaron una buena y longeva amistad.
Se le acumulan los problemas a Luis Miguel
Además, Cristian Castro ha asegurado que Enrique Rocha fue un gran guía dentro de la actuación y también fue uno de sus mejores amigos. Ellos también pudieron seguir su amistad gracias a la relación que tenía Enrique Rocha con la madre del cantante, Verónica Castro.
Existen imágenes de un programa de Verónica Castro en el que Cristian está con ella en el foro y reciben una llamada del actor Enrique Rocha para desearle los mejores deseos a los dos.
Los misterios que rodean la muerte de Octavio Ocaña
¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE CRISTIAN CASTRO PARA DESPEDIR A ENRIQUE ROCHA?
Cristian Castro envió un mensaje de despedida para el actor mediante sus redes sociales. Lamentándose por no poder estar en México para darle el último adiós a uno de sus grandes amigos, Cristian Castro aseguró que Enrique Rocha fue uno de sus mejores guías y maestros en la actuación y durante toda su vida. También mencionó que fue una persona muy importante para su madre y que el cariño siempre estuvo presente entre las familias de ambos personajes.
Enrique Rocha falleció el domingo 7 de noviembre de 2021 a los 81 años de edad, en la Ciudad de México.
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro
Cristian Castro