Lyn May desacredita la carrera artística de Niurka. (VIDEO)

Lyn May se enfureció cuando le preguntaron sobre lo que declaró Niurka.

Lyn May enfureció con la prensa que la presionó sobre los recientes comentarios que hizo Niurka Marcos, afirmando que la vedette es “fea” por incitar a la gente a utilizar botox.

Yo no conozco a esa señora; yo solo conozco a Cher, a Nicki Minaj y a Madonna, pero a ella no la conozco. ¿No oyen? ¿No tienen cerebro? Ya me voy. No la conozco, ¿para qué me la mencionan?

Lyn May es otra de las famosas que abrirá su propio OnlyFans para subir fotos como Dios la trajo al mundo.

Voy a salir desnuda… tengo muchos seguidores. Voy a subir fotos donde me vea muy sexy, pornografía no

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Lyn May revela proyecto junto a Julián Gil

También adelantó que compartirá créditos con Julián Gil en un proyecto y que en breve se encontrará con Nicki Minaj y Cher en Las Vegas.

Es una película con Julián Gil, no lo conozco; es buena persona... le voy a agarrar las nalgas y se las voy a apachurrar

Cher y Nicki Minaj me quieren mucho y las voy a ver en dos semanas en Las Vegas. Les voy a mandar fotos para que las vean

En otros temas, habló de la salud de Vicente Fernández.

Vicente me agarraba de la cintura y me decía que tenía cuerpo de jarrito. Me agarraba de la cintura y nos íbamos caminando al camerino. Fui a Guadalajara, pero está enfermito; nadie lo puede ver

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