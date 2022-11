El Gallo Elizalde habla 16 años después de la muerte de su hermano, Valentín.

El Gallo Elizalde 16 años después de la muerte de su padre, Valentín.

16 años después, la conclusión definitiva sobre quién ordenó el asesinato de Valentín Elizalde sigue siendo una incógnita, aunque públicamente se ha dicho que quién estuvo relacionado con el suceso fue Jaime González Durán, alias El Hummer, quien por cierto, en octubre pasado fue extraditado en Estados Unidos, requerido por la justicia americana por diversos delitos.

Francisco El Gallo Elizalde, hermano de Valentín, habla al respecto: “Fíjate que hasta que tengamos el caso más adelantado, es cuando se puede aclarar un poco más en ese aspecto , sobre todo aclarar el caso y por qué pasaron las cosas”.

“Vamos a quedar satisfechos. Sí temíamos a las represalias porque no sabíamos cómo estaba la cosa, pero les toca por derecho a las hijas, reclamar el caso y qué pasó con su padre”.

¿Tano Elizalde estuvo involucrado en la muerte de Valentín?

Francisco refrenda que, para ellos, el principal sospechoso de haber propiciado el asesinato de Vale es su primo Tano: “Es el principal sospechoso que tenemos en el caso, aunque sea pariente, ciertamente parece que estuvo ivolucrado en el caso”

Y sobre la demanda, que por la herencia de Valentín, intentaron promover dos de sus hijas en contra de su abuela Camila Valencia, Francisco dijo.

“No han podido meter demanda porque ella siempre fue dueña de esas tierras y no había para dónde hacerse. Querían algo que no les tocaba a ellas. Estaban pelendo con alguien que no las fregó ni les quitó nada, simplemente debieron dirigirse con su albacea, que en su momento repartió y heredó", declaró.

Valentín Elizalde, también conocido como El Gallo de Oro, falleció el 25 de noviembre de 2006 tras terminar un palenque en Tamaulipas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas de la madrugada tras recibir impactos de bala en el cuerpo.

