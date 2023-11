Gana reto en taquería: 70 tacos en 8 minutos y no le dieron premio

En internet, las tendencias van y vienen, especialmente si hay un video de por medio. Tal es el caso del que protagoniza el muchacho que gana reto en taquería luego de comer 70 tacos en 8 minutos y fue publicado hace un año en la plataforma YouTube.

De este modo, fue compartido en el canal de AleMinero y hasta la fecha tiene 1 millón de visualizaciones y más de 20 mil Me gusta. En la casilla de la descripción del video podemos leer: “Estos tacos son los más baratos que podrán encontrar en la CDMX”, al referirse a los Tacos Karina que ofrece una variedad de sabores como pastor, suadero, longaniza y campechanos.

¡Una verdadera delicia en Real del Monte! Las ricas enchiladas mineras

El joven promete cumplir el reto de comer 70 tacos en 20 minutos desde el nombre del audiovisual. En este sentido, la idea era cumplir con el concurso organizado por los dueños del local de tacos y ganar una cantidad de 500 pesos mexicanos. Si bien, el joven logra la ingesta de 70 tacos en 8 minutos y gana reto en taquería, más tarde relata que algo sale mal porque no le dieron el premio.

Te puede interesar: VIDEO: Youtubers revelan cuánto ganan por generar sus contenidos en redes sociales; compartieron tips.

¿Por qué no le dieron el premio al joven que se comió 70 tacos en 8 minutos?

Si bien, el Youtuber muestra su satisfacción luego de finalizar con el reto en menos tiempo de lo establecido, esta felicidad se vería eclipsada más adelante.

“Pues, fue un reto sencillo porque son unos tacos muy pequeños y la carne no es así como de los que te hostiguen demasiado”, expresaba el joven AleMinero. “Dejamos además aquí un nuevo tiempo por romper... Y por supuesto, ya nos ganamos nuestros 500 pesos. Entonces está super padre”.

Al momento de comunicarlo a uno de los dueños del puesto de tacos, el joven que tiene un canal en YouTube enfocado en retos mostraría con su celular los números que marcaba el cronómetro. “¿Cómo ves? 7 minutos con 19 segundos”.

Pero casi al final del video, AleMinero tendría que explicar el lamentable desenlace del reto de comer 70 tacos en 8 minutos: “Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook... Honestamente eso nos pareció injusto, tanto para mí como para mi amigo”, explicaba el Youtuber, ya que aunque gana reto en taquería, no le dieron el premio de 500 pesos.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de AleMinero tras el reto de comer 70 tacos en 8 minutos?

A pesar de que fue publicado hace un año, el video en el que el joven gana reto en taquería por comer 70 tacos en 8 minutos y no le dieron premio tiene más de 3200 comentarios. Entre ellos figuran expresiones como: “Se ve luego luego que el taquero es bien hablador y no le gusta pagar” y “Se quemó el taquero y el puesto de Tacos Karina. Habladores, nunca volveré”.

Te puede interesar: ¿Por qué Werevertumorro dejó su exitoso canal de YouTube?