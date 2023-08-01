¿Habrá bioserie de Pati Chapoy? Ella misma responde en exclusiva para De lo que UNO se entera

A lo largo del tiempo, el programa conducido por Carlos ‘Chicken’ Muñoz se ha consolidado en las redes sociales, siendo un foro donde grandes referentes del espectáculo han hablado de sus secretos.

Sin embargo, en la última emisión de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, el conductor tuvo la oportunidad de visitar el foro de Ventaneando, donde platicó en exclusiva con Pati Chapoy y Rosario Murrieta, quienes revelaron grandes anécdotas que han tenido a lo largo de su trayectoria.

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¿Podríamos tener una bioserie de Pati Chapoy?

Sin duda, la experiencia y vivencias que tiene Pati Chapoy en el mundo del espectáculo, nadie más las tiene en México, por lo que resulta muy inquietante conocer a fondo la trayectoria de la respetada periodista.

Esa misma inquietud la tuvo Carlos ‘Chicken’ Muñoz, por lo que tomó el atrevimiento de preguntarle si en algún momento le han ofrecido hacer una película o bioserie, donde hable de su vida y experiencia en el espectáculo.

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La exclusiva, la va a dar Rosario

Al final, la duda quedó en el aire; no obstante, los fans están seguros que esa producción podría ser un gran éxito en la vida de Pati Chapoy, al igual que todos los proyectos que emprende.

La respuesta la podrás conocer en Ventaneando, así que no te lo pierdas en la pantalla de Azteca UNO a la 1:00 p.m.