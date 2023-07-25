“Me dejó de mandar dinero y puse una taquería": Joss Favela se rebeló ante su padre a los 17 años

En la última entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Joss Favela reveló algunos detalles de la situación que vivió en su infancia, ya que tuvo varios problemas que enfrentar para poder lograr su sueño

Me vine a vivir para acá y para poder hacerlo, me mude otra vez, yo aquí viví muchos años, le debo muchas cosas a la Ciudad de México… Me vine a los 13-14 años, hasta los 19-20 me fui, todos esos años fueron de aprendizaje; por ejemplo, ahorita que regreso, conservo amistades, ahorita saliendo, si Dios quiere voy a la pizzería donde me alimentaron, donde me ayudaban…

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¿Cuál fue uno de los momentos más complicados que ha enfrentado?

Al principio de su carrera tuvo varias dificultades que enfrentar, pero una de las primeras fue cuando su padre le pidió regresar a casa, por lo que le dejaron de dar dinero.

La primera es que mi papá me dijo que me regresara allá, me dijo ‘Ya no te voy a mandar dinero’, yo teniendo 14 años, obviamente alguien me mantenía, mi papá me mandaba dinero para la renta y para comer. Cuando cumplo 16-17, me dice ‘no está pasando lo que quieres que te pase, ni lo que yo quiero que te pase, que es que vivas de la música, ya regrésate y ponte estudiar’ y le digo ‘Pa, la neta no me voy a regresar’, yo nunca le doy la contraria a mi papá

Luego de que su padre le dejó de dar dinero, Joss Favela reveló que tuvo que poner una taquería para poder solventar sus gastos.

Tenía que decir que realmente quería esto, mi papá me dijo ‘No te preocupes’, pero empezó a mandarme dinero para forzar que me regresara, yo puse una taquería

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Don Genaro, el de la tienda de la esquina, me prestó un asador, me compré un tablón, yo tenía una taquería en la mera curva de avenida Toluca, se montaba y se desmontaba. Todas las tardes, de jueves, viernes, sábado y a veces los domingos, todas las tardes montaba y desmontaba y eran tacos nocturnos, porque yo quería captar a la raza que venía del antro y le puse taco vaquero, yo solo