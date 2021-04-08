- 33 años.

- ACTOR Y CONDUCTOR.

- Actor que se ha desarrollado en cine, debutando en películas como: “Te presento a mi novio” que tuvo su estreno en salas de cine costarricenses o representando a la comunidad transgénero, con el personaje de “Vicky la diabla” en el largometraje “Dulces tentaciones”, película que aún espera su estreno en México, protagonizando al lado de Margarita Sanz.

- En teatro ha participado en obras clásicas como “Decamerón”, o “Antídotos de amor”. También ha tenido oportunidad de aparecer en series como “La Casa de las Flores” y diversos programas unitarios.

- Recientemente se graduó de la carrera de conducción y espera pronto comenzar a tener la oportunidad de desarrollar esa herramienta.

- Su fe, entrega y pasión por todo lo que hace lo caracterizan. Su motor es su familia y sus características más notables son su espiritualidad y nobleza.