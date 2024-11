Geólogos advierten que un supervolcán podría despertar pronto: este el caos que traería al mundo

En los últimos días, la comunidad científica ha mostrado preocupación por un potencial desastre global: el posible despertar de un supervolcán. Estos colosos naturales, aunque pocos en número, tienen la capacidad de alterar profundamente la vida en la Tierra debido a la magnitud de sus erupciones. Los geólogos advierten que un evento de esta naturaleza podría desencadenar un cambio climático abrupto y generar efectos devastadores para la humanidad.

¿Qué es un supervolcán y por qué debemos preocuparnos?

A diferencia de los volcanes convencionales, los supervolcanes son estructuras de inmensas dimensiones que, en lugar de tener un cono volcánico prominente, poseen calderas gigantescas formadas tras grandes erupciones. Estas calderas, como las que se encuentran en los Campos Flégreos de Italia, cerca de Nápoles, son resultado del colapso de la tierra después de erupciones catastróficas que liberan grandes cantidades de magma y gases tóxicos.

Los Campos Flégreos son un área de intensa actividad geotérmica, famosa por sus aguas termales y fumarolas, pero también son monitoreados de cerca debido a su potencial destructivo. Si esta caldera volviera a despertar, sus efectos podrían sentirse en todo el mundo, alterando el clima y afectando la agricultura y la economía global.

¿Por qué los supervolcanes son tan difíciles de predecir?

Aunque los científicos han avanzado en la tecnología para monitorear la actividad volcánica, los supervolcanes presentan un desafío particular. Su comportamiento es impredecible y, aunque existen señales como el aumento de gases y actividad sísmica, estos indicadores no siempre permiten anticipar una erupción inminente. En el caso de los Campos Flégreos, la zona está en constante vigilancia, pero no hay certezas de cuándo o si podría ocurrir una erupción.

¿Podríamos estar ante un cambio de ciclo en la actividad volcánica?

Es importante tener en cuenta que la historia de la Tierra está marcada por ciclos de intensa actividad volcánica que, en ocasiones, han coincidido con cambios significativos en el clima y en la evolución de las especies. Algunos expertos señalan que podríamos estar entrando en un nuevo ciclo de actividad volcánica, lo que genera inquietud entre los geólogos y expertos en desastres naturales.

