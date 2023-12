Hospitalizan a Gerard Piqué: ¿Cuál es su estado de salud?

Poco más de un año ha pasado desde que Gerard Piqué decidió colgar los botines y retirarse del futbol profesional con el equipo de sus amores, el FC Barcelona. Desde entonces, muchas cosas han pasado en la vida del exfutbolista catalán, la separación de Shakira, la disputa legal por la custodia de sus hijos, su romance con Clara Chía, la King’s League, Kosmos, entre otras cosas.

¿Gerard Piqué volvió a las canchas? Recientemente el exjugador del FC Barcelona y de la Selección Española regresó a las canchas debido a un partido benéfico llamado Ibainéfico, el cual fue organizado por su compañero y amigo Ibai Llanos.





Sin embargo, su regreso a los empastados no resultó como esperaba, pues durante el encuentro el español se lesionó y fue a parar al hospital. El hecho quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

¿Qué le pasó a Gerard Piqué?

En el duelo benéfico entre El Barrio y Porcinos FC, organizado por Ibai Llanos para recaudar fondos, Gerard Piqué sufrió una aparatosa caída que se dio cuando el excapitán del FC Barcelona salió a buscar el balón, pero sin que nadie lo tocara tropezó y se fue de frente contra el césped.

El hecho desató burlas en redes sociales, incluso algunos bromearon y aseguraron que el árbitro debió marcar penal a favor del exfutbolista catalán, quien cayó en el área rival.

🎙#Ibainefico | POLÉMICA 🔴



📌 El Barrio es perjudicado ante el NO cobro de un claro penal sobre su presidencia, Gerard Piqué pic.twitter.com/UeyNyWSxX9 — EL TRONO (@ElTronoKL) December 2, 2023

¿Fue a dar al hospital?

Horas más tarde, Ibai Llanos compartió con sus seguidores que el exfutbolista iba rumbo al hospital. “Estoy por ir al hospital, creo que me he roto, no puedo ni andar”, fue el mensaje que el ex de Shakira le envió a su compañero y amigo.

“Pero sí le hemos visto, vestido de calle, con Riqui Puig una hora antes del partido. ¿No te acuerda de que le hemos visto? Ostias, es que hay que jugar videojuegos”, agregó Ibai Llanos durante la transmisión en Twitch.

