Graciela Gómez se quedó sin nada tras un accidente y un engaño de sus hijos.

Graciela Gómez acusa a su hija de dejarla en la calle. ¿Qué sucede?

Graciela Gómez, quien fue pareja sentimental de Humberto Cravioto, hace casi cuatro décadas acusa a la hija que tuvo con el cantante de haberla dejado en la calle, pues según relata, tras sufrir un accidente, fue manipulada y engañada por ella y su otro hijo para entregar todo lo que tenía.

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Yo en el año 99, tuve un accidente automovilístico, a raíz de eso tuve tres operaciones de cráneo, me colocaron una válvula, perdí la memoria y mis hijos se aprovecharon de esto’ ‘Fírmale aquí mamá’ y yo tonta, tonta, o sea sin saber ni qué firmaba, se le transfirió el dinero a ella y a su hermano, Edgar Alan Gómez Gómez, para que compraran una casa

¿Cómo va el proceso legal de Graciela Gómez contra sus hijos? Es por eso por lo que, desde hace unos años, Graciela inició una batalla legal en contra de sus dos hijos, para recuperar lo que le fue arrebatado y así poder vivir dignamente y en paz con su otro hijo Jonathan, que es el único que la asiste, aun cuando él es una persona discapacitada.

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Y a Alan, por abandono de persona y por el despojo de mis bienes. Yo estoy desprotegida, porque me abandonaron, Jonathan tiene que ir hacerme todos los mandados

Y asegura que la relación con su hija Erika está rota, a tal grado que no quiere saber nada de ella, lo único que le interesa es recuperar su casa, así como medio millón de pesos que le otorgó para comprar una propiedad en 2013, misma que finalmente quedó a nombre de su yerno, Rafael Cano Macedo.

