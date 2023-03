Ingrid Coronado trató de contactar a Anna Ferro y evitar los pleitos.

Con pruebas fehacientes, Ingrid Coronado demuestra que hizo todo lo posible para entablar comunicación pacífica con Anna Ferro, viuda del finado conductor Fernando del Solar, y así evitar un pleito legal para recuperar un departamento de Cuernavaca, Morelos, que asegura forma parte de su fideicomiso que ella y Del Solar tenían.

¿Qué dijo Ingrid Coronado?

En exclusiva para Ventaneando, Ingrid Coronado mostró los mensajes que mediante WhatsApp e Instagram le ha enviado a Anna Ferro sin tener respuesta alguna. “O sea, ¿qué yo la busqué? Sí, yo la he intentado buscar pero no he tenido respuesta. De hecho, esto sí se los puedo enseñar, mira vente para acá para que tú lo leas”, dijo la conductora a nuestro reportero.

“Yo estoy intentando hacer todo lo que esté en mis manos. Quiero que tú lo leas, ¿qué dice?”, añadió Ingrid Coronado.

¿Qué dicen los mensajes que Ingrid Coronado le envió a Anna Ferro?

En uno de los mansajes que Ingrid le envió a Anna Ferro dice: “Hola Anna, me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero, por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente. Espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias”.

Así mismo, Ingrid Coronado mostró que el mensaje de WhatsApp tenía únicamente una palomita, lo que significa que o la tiene bloqueada o Anna Ferro no la tiene en sus contactos, por lo que decidió escribirle por Instagram pero tampoco recibió respuesta.

“Te envié mensaje de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”, versa el mensaje que la conductora le envió a la viuda de Fernando del Solar.

¿Ingrid Coronado desea hacerlo de forma pacífica? Luego de mostrar los mensajes, Ingrid aseguró que intentó hacerlo por las buenas, pero no se ha podido: “Intenté tener comunicación, intenté que se pudiera resolver desde lo que es justo y lo que es obvio, pero no he tenido respuesta, por eso me he tenido que ir a otras instancias”.





¿Ya inició el juicio sucesorio de la herencia que Fer del Solar le dejó a sus hijos?

Ingrid Coronado tampoco ha iniciado el juicio sucesorio que es necesario para poner en orden lo que Fernando del Solar le heredó a sus hijos, Paolo y Luciano, y se ríe de quienes adelantan vísperas, asegurando que no cumpliría con lo estipulado en el testamento del conductor.

“A mis hijos se les dejó una propiedad, aunque sea con usufructo vitalicio para su abuela, pero esa propiedad se tiene que poner a nombre de mis hijos, pero para poder hacer ese trámite se tiene que hacer un juicio de sucesión pero yo ni siquiera lo he iniciado y ya dicen hasta cómo va y yo ni siquiera lo he comenzado”, recalcó.

Por último, Ingrid dijo que ya no sabe si reír o llorar por los comentarios de quienes aseguran que ella no va a respetar la “decisión” de Fernando del Solar y señaló que esa no es decisión suya sino de un juez, quien determinará lo que pasará con la decisión del finado conductor.