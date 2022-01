FOTOS | El detalle estético por el que Grettell Valdez perdió parte de su dedo.

La estrella de la pantalla chica contó a sus seguidores la razón por la que tuvieron que cortarle parte de su dedo y envió un mensaje de alerta a quienes aman los tratamientos estéticos.

Grettell Valdez reapareció en redes sociales luego de haberse sometido a una cirugía en la que le amputaron una parte del dedo pulgar de la mano izquierda para evitar que una verruga interna se convirtiera en cáncer.

La actriz relató en su canal de YouTube el cómo se dio cuenta de que había contraído el virus, además, reveló el tratamiento al que se someterá luego de la cirugía.

“Empecé a tener unas llaguitas que cuando se mojaban me dolían. El dermatólogo me dijo que era una verruga, otro doctor me dijo que era un mezquino y tampoco, por desidia lo dejé un año. Fui con otro dermatólogo, me hizo una biopsia y resulta que sale cancerígeno, tremendo golpe, me asusté muchísimo, es cáncer de Bowen. Me aterré y me mandó con un oncólogo”, explicó la queretana.

La actriz contó también qué le causó este problema: “¿Cómo pasó esto? un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a algún lugar a hacerse algo lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen”.