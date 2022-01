FOTOS | ¿Por qué a Grettell Valdez le amputarán un dedo?

La estrella de la pantalla chica contó a sus seguidores a través de Instagram que en breve se someterá a una cirugía donde le cortarán una parte de su dedo.

La actriz Grettell Valdez tendrá que someterse a una cirugía en la cual le amputarán una parte del dedo pulgar para erradicar una verruga interna que de no operarse podría convertirse en cáncer, por lo que la ex esposa de Patricio Borghetti sabe que la intervención quirúrgica es la mejor opción para mantener su salud, aunque está nerviosa de entrar al quirófano.

“Voy a estar bien, se va a erradicar esta verruga, que si no quitamos puede pasar otra vez como fue la primera, pero gracias, ya les contaré cómo me fue; la próxima semana estaré ya lista y estoy preparándome mentalmente y en todos lados para estar bien. Me da miedo entrar al quirófano, no me gusta, pero es parte de que todo esté bien. Los quiero”, dijo en un live en Instagram.

Cabe recordar que no es la primera ocasión en la que los médicos encuentran una anomalía en el dedo de Grettell. En 2018 se informó que Valdez tenía cáncer, el cual gracias a una cirugía desapareció.