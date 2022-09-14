Grupo Firme devela su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas

Grupo Firme, agrupación liderada por Eduin Caz, ha tenido un 2022 lleno de muchos éxitos y recientemente develaron su estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas, Nevada, pero eso no es todo, ya que también se instauró el 13 de septiembre como el día de la agrupación en aquella ciudad.

Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la develación de la estrella que se colocará próximamente en el Paseo de la Fama de Las Vegas, en donde los integrantes de Grupo Firme fueron reconocidos ayer 13 de septiembre por su gran éxito.

“Quiero agradecerles a ustedes por haber estado en las buenas y ahora en las malas, que apoyan a Grupo Firme y a todos los muchachos, ojalá que Grupo Firme siga muchos años más para seguir complaciendo con más música”, declaró Eduin Caz.

Pero eso no es todo, como mencionamos anteriormente, la agrupación de regional mexicano también recibió la proclamación del 13 de septiembre como el día de Grupo Firme en Las Vegas, reconocimiento que engloba un 2022 lleno de éxitos, sobre todo después de tres sold outs en el Foro Sol de la Ciudad de México.

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¿A quién le dedicó este logro Eduin Caz? Como era de esperarse, el vocalista y líder de Grupo Firme dedicó este reconocimiento a su esposa Daisy Anahy, quien estuvo presente en la ceremonia apoyando a Eduin Caz y a la agrupación.

Fue así como Eduin Caz echó por tierra los rumores de una supuesta crisis matrimonial con su esposa. “(Dedico esto) A mi familia, siempre a mi familia y a todos mis fans que son mi familia también. Dios los bendiga a todos”, añadió Caz.

Por su parte, Jhonny Caz, hermano de Eduin, también dedicó sus logros a la comunidad LGBT a la cual pertenece. “Completamente agradecido con toda la comunidad que nos sigue dando tanto amor y tanto cariño y tantísimo apoyo, no tengo palabras, saben que mi corazón les pertenece, mi persona y que si bien todo este movimiento que es Grupo Firme, no solamente su servidor, es para que todos podamos tener una mejor calidad de vida”.

