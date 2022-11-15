Grupo Firme estará en el medio tiempo de partido de NFL en México.

Muchas han sido las polémicas y controversias en torno a Eduin Caz y su Grupo Firme; sin embargo, la agrupación de regional mexicano ha tenido un 2022 lleno de éxitos luego de sus sold outs en el Foro Sol, la develación de su estrella en El Paseo de la Fama y haber abarrotado el Zócalo Capitalino.

Los éxitos de la agrupación no paran y este martes hicieron un anuncio que dejó boquiabiertos a todos sus fans. Grupo Firme anunció en redes sociales que llegarán a la NFL y amenizarán el medio tiempo del Monday Night Football durante el partido el próximo 21 de noviembre.

Sin duda alguna, Grupo Firme es una de las agrupaciones más importantes del momento y su éxito has traspasdo fronteras, por lo que llegó su momento de brillar durante el show del medio tiempo de un importante encuentro.

La banda liderada por Eduin Caz será la encargada de poner a bailar a los asistentes del juego entre los 49’ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona, el cual se disputará el próximo lunes 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca.

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Este juego tendrá un toque sumamente especial ya que representa el regreso de la NFL a territorio mexicano. “¡Nos apoderamos del medio tiempo en México!”, publicó la agrupación de regional mexicano en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la NFL hizo lo propio y confirmó la participación de Grupo Firme durante el medio tiempo. “¡PURO GRUPO FIRME! Disfrutaremos de un show de medio tiempo increíble durante el #NFLMexicoGame. ¿Qué canción quieres escuchar?”, publicó la liga de futbol americano.

Las felicitaciones no se han hecho esperar y famosos como la de nuestro querido ‘Capi’ Pérez, Edwin Luna, entre otros, de inmediato felicitaron a la agrupación.