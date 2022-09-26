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FOTOS | ¡Grupo Firme rompe récord en el Zócalo de la CDMX con 280 mil asistentes!

Grupo Firme cantó el pasado domingo 25 de septiembre en el Zócalo Capitalino, ¡frente a 280 mil personas! Te contamos los detalles de lo sucedido.

Por: TV Azteca

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