Guillermo Pous explicó qué puede suceder con la serie de Paco Stanley.

La noticia de que una plataforma de contenido recreará el último y fatídico día de la vida de Paco Stanley, ha causado revuelo, porque su hijo Paul Stanley, declaró de inmediato que su familia no había autorizado el proyecto.

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Pero es el abogado Guillermo Pous, quien fue contratado para negociar los derechos biográficos del recordado conductor, el que ahora aclara que la familia sí fue buscada originalmente por los hacedores del proyecto y qué él mismo fungió como intermediario.

A mí, la familia me contrató para representarlos y negociar los derechos biográficos, para ninguna otra situación me contrataron

No me contrataron como su abogado para términos generales, el tema de la familia Stanley no es algo que yo pueda hablar, Paul ha hecho manifestaciones también, hablé con Francisco su hermano, serán ellos quienes deban de aclarar todo y yo respondí los mensajes de Paul y hablé por teléfono con él. Se iniciaron negociaciones y, al final, fue la familia quien decidió no continuar con ellos por el tratamiento que ellos consideraban, no debía de tener

Guillermo Pous le mandó un mensaje a los protagonistas de la bioserie.

Este es el panorama legal que podrían enfrentar los productores de la bioserie de Paco Stanley.

No es algo que se puede adivinar, se tiene que conocer de qué manera será el tratamiento para poder tomar una determinación

Bueno, la pueden hacer, todos pueden producir por la simple libertad de expresión, pueden llevar a cabo el tratamiento que ellos decidan, lo que no significa que si alguien se considera afectado decide iniciar acciones, puede actuar, puede comenzar

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Y, este fue el mensaje que envió a Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, los protagonistas del proyecto.