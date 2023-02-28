Hablamos con Guillermo Pous. ¿Qué sabe del testamento de Juan Gabriel?

La polémica por el testamento de Juan Gabriel no ha terminado, ahora ha salido un tercer testamento que podría impugnar el que certificó Guillermo Pous, quien habló sobre la situación en exclusiva para Ventaneando.

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Me tocó defender el testamento que otorgó Don Alberto en el 2014, cuando se hizo la investigación y todo el trámite notarial ante el Archivo General de Notarías, usualmente se afectó que existían dos, uno de 1976, según recuerdo y otro de 1994, me parece

Posteriormente a esos, el que se otorgó fue el que a mí me correspondió defender, no pudo haber manera…, es decir, desconozco esta razón que tienen ahora y quién es la persona que pretende impugnar o demandar la nulidad del testamento de 2014, pero la tarea que va a llevar a cabo va a ser estéril

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¿Guillermo Pous va a estar involucrado en este asunto? El abogado, aseguró que podría ser llamado en calidad de testigo, por ser el albacea del testamento. Además, reveló que el último testamento que dejó Juan Gabriel anuló a los anteriores.

Sí, seguramente me tendrían que mandar a llamar a mí en calidad de testigo por haber sido nombrado albacea y por haber defendido la nulidad del testamento que demandó Joao Rosales

Bueno, si fuera el testamento del 94, en donde Don Alberto nombró herederos universales, bueno como herederos a los cuatro hijos en partes iguales, solamente podría ser uno de ellos, no habría necesidad de alguien más en demandar… Quedó absolutamente resuelto, incluso cuando solicitaron una impugnación la Suprema Corte resolvió que no había lugar a la… de testamento quedaba firme y era verídico, es decir, no había manera de pretender o impugnar el testamento una vez más

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