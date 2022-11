¿Qué pasará con Andrés García tras los problemas de salud que ha tenido?

Andrés García ha acaparado los reflectores en los últimos meses debido a sus problemas de salud y hace poco encendió las alarmas después de que su esposa Margarita Portillo lo encontrara tirado en el suelo de su casa tras una sobredosis y una neumonía.

La salud de Andrés García se ha visto mermada de forma considerable gracias a la cirrosis hepática y demás padecimientos que lo han llevado al hospital desatando la preocupación de todos sus fans.

En una reciente entrevista para Ventaneando, Margarita Portillo, su esposa, declaró que el actor contrajo una severa neumonía y que además consumió sustancias prohibidas durante el tiempo que ella no estuvo con él.

Así mismo, aseguró que hay personas que se están aprovechando de la situación y del estado de salud de su esposo, aunque no quiso dar nombres.

Andrés García explota contra su hijo Leonardo

En las últimas horas se armó todo un embrollo entre Margarita Portillo, Andrés García y su hijo Leonardo después de una serie de dimes y diretes, por lo que el actor no pudo contener su enojo y se puso en contacto con un periodista para que le hiciera llegar un recado a su hijo, a quien le dijo de todo.

A través de redes sociales, Andrés García publicó un video donde se le ve postrado en una cama con teléfono en mano. “Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”.

“Leonardo ya cállate la p*ta boca, deja de hablar pendej*das y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pendej*das en la cabeza, deja de ching*r, no te metas con mi familia”, concluyó el histrión.

¿Qué pasará con Andrés García? Nuestra querida pitonisa de cabecera, Padme Vidente, le preguntó al oráculo sobre Andrés García y su respuesta fue inesperada.

“Desafortunadamente su salud se viene debilitando de tal manera que yo creo que antes de que se cierre el año también se va a cerrar su vida y de igual manera vamos a ver que se va a convertir en polvo de estrella”, declaró.