¿Cuál es la condición de Ginny Hoffman para que Héctor “N” salga de prisión?

Luego de nueve meses en prisión, Héctor “N” tendrá una audiencia el próximo 17 de mayo del presente año, por lo que su nueva defensa tendrá que conocer a fondo el expediente y presentar las pruebas necesarias para sacarlo del Reclusorio Oriente.

Hubo una nueva audiencia para Héctor Parra. ¿Qué fue lo que pasó?

Sin embargo, Ginny Hoffman ha puesto una serie de condiciones para que el actor salga de prisión, según informó Daniela Parra en una entrevisa a Venga la Alegría.

Luego de ser acusado de supuesto abuso sexual por parte de su hija Alexa, Héctor “N” tendría que pagar una fuerte suma de dinero y pedir una disculpa pública para obtener su libertad.

“Sí me han pedido una cantidad de dinero, pero no sé ni me importa. La cantidad que ellas quieren no la hay y no se las voy a dar. También querían una disculpa pública y varias cosas que no vamos a hacer porque mi papá es inocente. No vamos a pedir disculpas por algo que mi papá no hizo, solamente para que salga antes. Eso no va a pasar. Mi papá va a salir como entró: inocente”, declaró Daniela Parra a Venga la Alegría.

Daniela Parra cree en la inocencia de su papá Héctor “N”

Ginny Hoffman quiere que Héctor “N” acepte su culpabilidad por medio de un abreviado; sin embargo, Daniela Parra no está dispuesta a ceder ante la fuerte petición.

En una reciente entrevista con Ventaneando, la joven confesó que su papá es inocente y no tiene que pedir una disculpa por un delito que no cometió.

“La manera fácil de salir sería pedir el abreviado, darles dinero y pedir una disculpa pública, eso sería lo más fácil para todos, pero no lo vamos a hacer así porque mi papá no va a pedir perdón por algo que no hizo”, continuó.

