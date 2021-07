Héctor “N” podría escribir un libro desde prisión para contar su historia.

Las cámaras de Venga la Alegría captaron en exclusiva la llegada de Daniela Parra a la prisión donde se encuentra detenido su papá Héctor “N”.

Ginny Hoffman asegura que su hija Alexa Parra fue abusada sexualmente

Ginny Hoffman asegura que ella jamás se negó a recibir la notificación de la demanda de su exesposo Héctor Parra.

Antes de entrar al Reclusorio Oriente, nuestros reporteros sostuvieron una plática con la joven, quien reveló el posible lanzamiento de un libro por parte de su padre.

“Sé que mi papá está escribiendo y yo le he dicho ‘papá, si quieres hacer un libro, yo te ayudo’. Claro que sí, si lo hace estaría perfecto”, expresó para las cámaras de VLA.

Daniela también trascendió detalles de los emotivos reencuentros con el histrión mexicano, quien fue detenido por el presunto delito de abuso sexual.

“Cada vez que nos vemos, nos abrazamos y platicamos de todo. Mi papá está enterado de todo lo que está pasando aquí afuera, seguimos teniendo fe en que las autoridades nos van a hacer caso y se va a revisar el expediente”, expresó.

Y, aunque Héctor “N” asegura que el Reclusorio Oriente no es un lugar muy agradable, Daniela quiere continuar con las visitas a su papá.

A mi papá no le encanta que esté aquí adentro porque es un lugar no muy agradable

Daniela Parra refrenda el supuesto tráfico de influencias en el caso de Héctor “N”

Daniela Parra también confesó en exclusiva para Venga la Alegría que tuvo una reunión con la coordinadora de víctimas y la fiscal de delitos sexuales.

“Leyeron la carpeta y vieron que había múltiples inconsistencias. Nosotros no le vamos a dar ningún perdón a Alexa, mi papá va a salir por las instancias legales que tiene que hacer”, expresó la joven para VLA.

La hermana de Alexa Parra también refrendó el supuesto tráfico de influencias por parte del diputado mexicano Sergio Mayer.

“Existe el tráfico de influencias, está ahí presente, de hecho, la coordinadora nos dijo que el señor diputado estuvo en su oficina. Es Sergio Mayer y a mí no me da miedo decirlo. Él lo sabe y yo se lo he dicho. Tenemos una denuncia en contra de estas personas, de la fiscal y de la MP que estaba trabajando ahí”, subrayó.

Los gastos económicos cada vez son más fuertes y Daniela Parra no descarta acudir a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para pedir ayuda.

“Probablemente iré a la ANDA a ver qué pasa porque este es el hotel más caro del mundo. Ya es mucho mucho dinero”, concluyó.

