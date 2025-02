Héctor Parra manda advertencia a Ginny Hoffman y Sergio Mayer desde la cárcel

Actualmente Héctor Parra se encuentra prisión pagando una sentencia de 12 años y 6 meses de cárcel misma que le fue modificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

¿Héctor Parra tuvo una transmisión en vivo con Daniela Parra?

Desde prisión, Héctor Parra realizó en vivo desde prisión con Daniela Parra, ahí aprovechó para hablar sobre el proceso legal que ha enfrentado desde hace varios años por las acusaciones de su hija Alexa Hoffman.

“Ya vamos en el camino correcto, directo a la puerta que se va a abrir para salir libre y con la frente en alto como ha sido desde el día uno. Con todo mi gusto y alegría le mando un abrazo a todos, gracias por los apoyos, emocionalmente me mantienen de pie”, dijo.

¿Cuál fue la advertencia que les mandó a Ginny Hoffman y Sergio Mayer? Desde prisión, el actor Héctor Parra mandó un mensaje a Sergio Mayer y a Ginny Hoffman, incluida Alexa Parra, asegurando que tiene miedo de salir.

“He escuchado que han salido a decir que tienen mucho miedo de que yo salga, pero con el corazón en la mano les digo que si alguien tiene miedo de salir soy yo, porque ya se ha comprobado la calidad humana que no existe en algunas personas”, dijo Héctor Parra, quien fue declarado culpable por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.

“Entonces el que debe tener miedo de salir soy yo porque sé lo que pueden hacer algunas almas oscuras, algunas almas insatisfechas, entonces no es que me tenga miedo a mí, yo soy el que debería tener miedo de saber que existe la maldad como tal (...) porque estoy aquí por gente que me ha querido hacer daño y ahora que salga, de verdad más miedo voy a tener”, comentó.

¿Daniela Parra teme por lo que le pueda pasar a su papá?

Por su parte, Daniela Parra expuso su sentir y aseguró que “cualquier cosa que le pase a mi papá o nos pase a nosotros, hacemos responsable a Sergio Mayer, a Ginny Hoffman, a Paulina Garriga y Olivia Rubio”.

¿Cómo va el proceso de Héctor Parra?

El actor mencionó que a pesar de todo lo que ha sucedido se encuentra tranquilo y su equipo legal ya está trabajando en lo que sigue: “El amparo es una nuestras armas más fuertes, porque ya se revisa minuciosamente todas las faltas que ha habido, todos los errores, entonces el amparo es una de mis mejores armas, tengo muchísima fe de que por fin van a hacer lo correcto”.