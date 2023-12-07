Héctor Soberón harto de los señalamientos de Michelle Vieth tras filtración de video íntimo

Héctor Soberón se dice harto de que Michelle Vieth siga asegurando que fue él, quien filtró un video íntimo suyo, hace más de dos décadas y basado en ello, promover una ley, pues eso lo ha llevado a perder proyectos de trabajo y hasta su matrimonio.

Se me hace maravilloso que sigan hablando de la ley, se me hace maravilloso, yo siempre lo he dicho, yo soy el primero en formarme para firmarla, porque yo fui educado para respetar a la mujer. Yo estoy en contra de que esté litigando en prensa, lo digo con toda la extensión de la palabra, quieren litigar, litiguen en juzgados, no en prensa. Porque a mí, me han acusado, me han juzgado, me han crucificado, sin pruebas, a pesar de que yo ya he dado muchas pruebas

Te puede interesar: La familia de Octavio Ocaña entró en crisis nerviosa al recordar la muerte del actor durante el juicio

¿Qué mensaje le mandó a Michelle Vieth?

Y aunque hace unas semanas ofreció disculpas a Michelle, hoy aclara por qué lo hizo y afirma que eso, no significa que haya asumido la acción que ella le atribuye, al tiempo y le envía un contundente mensaje si, se empeña en seguir manchando su reputación.

También te puede interesar: Don Pedro opta por la prudencia en la nueva guerra entre Chiquis y los Rivera