Don Pedro opta por la prudencia en la nueva guerra entre Chiquis y los Rivera

Tras el reclamo que hace unos días, Chiquis Rivera realizó en contra de sus tíos Juan y Rosie Rivera, así como de su abuela Rosa Saavedra, a quienes acusó, no sólo de criticar a sus hermanos, sino de querer aprovecharse del fruto de su mamá Jenni Rivera, es Don Pedro Rivera, el patriarca de la familia, quien reacciona al respecto, aunque sin querer tomar partido en esta guerra de declaraciones.

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¿Qué opina de las palabras de Lupillo Rivera?

En cuanto a las recientes declaraciones de Lupillo, secundando a sus sobrinos, sobre que sus hermanos sí se aprovecharon del dinero de Jenni, comentó:

Respeto las palabras de mi hijo, pero puede haber un arreglo, puede haber aclaraciones, si él tiene algún problema con alguien, que se sienten a platicar

Otro lío en el que tampoco quiso inmiscuirse, es en el reclamo que su hijo a Juan le hizo a Chiquis, al exigirle que le dé crédito por la autoría del tema ‘Abeja Reina’.

Ese es otro tema en el que no me puedo meter, porque yo les digo, no quiero comprometer absolutamente a nadie

A unos días de celebrarse el onceavo aniversario luctuoso de su hija Jenni, Don Pedro reflexiona acerca de valorar a las personas, mientras estén vivas.

Pues, con mucho cariño, con mucho amor, nada más que con la decisión de todos en la mente, de que va llegar el tiempo en que nos vamos a ir, entonces, yo estoy en el acuerdo que debíamos de hacer una fiesta cuando uno se va, igual que cuando nace un niño

¿Qué dice de su nueva pareja?

Para rematar, Don Pedro confirmó que sostiene un romance con una joven, a quien defendió, de quienes aseguran solo quiere aprovecharse de él.

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