La familia de Octavio Ocaña entró en crisis nerviosa al recordar la muerte del actor durante el juicio

Revivir el asesinato de su hijo Octavio Pérez Ocaña, mientras rendía testimonio en el juicio que se lleva a cabo en contra de los presuntos responsables del hecho, ha provocado que su madre Ana Lucía Ocaña, entré en crisis nerviosa y emocional, lo mismo que el resto de su familia.

Así lo relató su abogado, Francisco Javier Hernández, al dar cuenta de lo ocurrido en las audiencias que han tenido lugar desde el pasado lunes, en los juzgados de Barrientos y en las cuales, ya también declararon los acompañantes que iban en el vehículo junto con Octavio.

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Pese a todos los contratiempos, avanzamos conforme lo teníamos programado, ya por fin hicimos que testificaran, Don Octavio y Doña Luci, también testificó Bertha, los dos acompañantes que iba con Octavio y un tercero que estuvo con ellos antes de que todo esto se suscitará, esa parte del juicio fue un poco aguerrida, fue un poco o bastante desgastante para ellos, en especial para Doña Ana Lucía, el momento de estar ahí testificando, créeme que es muy complicado, porque la señora todavía y va a tener esa afectación por toda la vida…

¿Qué pruebas tiene la familia de Octavio Ocaña?

En el juicio, falta por declarar Leopoldo ‘N’, el policía detenido y señalado de homicidio doloso, junto con Gerardo ‘N’, que sigue prófugo; no obstante, el abogado de la familia Ocaña, piensa que tienen todo para probar que él, fue quien disparó el arma que le provocó la muerte a Octavio.

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