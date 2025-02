¿Hermana de Daniel Bisogno presentía su muerte? Esto fue lo que dijo

Han pasado varios días desde su trágica muerte y los estragos y curiosidades respecto a lo que fue en vida siguen apareciendo. Nuestro querido Daniel Bisogno perdió la vida el pasado jueves 20 de febrero, motivo por el cual su hermana, Ivette, ha concedido nuevas declaraciones respecto a lo que el conductor vivió en sus últimos momentos. Este dijo.

El foro de Ventaneando ahora tiene a un ser que cuida de cada uno de sus conductores desde el más allá, esto luego del fallecimiento del comunicador y periodista Daniel Bisogno después de algunas complicaciones de salud. Lo llamativo de esta situación es que Ivette, su hermana, de alguna forma ya presentía el desenlace que esta historia tendría.

Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.… pic.twitter.com/jfhMYpKqbP — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

¿Ivette presentía el fallecimiento de Daniel Bisogno?

Los últimos días en vida de Daniel Bisogno trajeron la unión de sus hermanos Alex e Ivette, quienes fueron los encargados de cuidarlo y protegerlo hasta el pasado jueves 20 de febrero. De hecho, Ivette dejó entrever que ya presentía lo que podía ocurrir con el comunicador, quien, pese a todo, siempre mostró sus ganas de salir adelante a través de su característica personalidad.

“Yo tenía miedo de que llegara el mes de febrero, porque desde que mi mamá falleció en febrero, no sé, yo tenía un presentimiento. Llegó el momento, pero no me imaginé que pasara porque yo via Daniel (Bisogno) fuerte todo el tiempo, y Diosito sabe porqué hace las cosas”, mencionó entre lágrimas Ivette, quien fue fundamental en el proceso que vivió Daniel hasta sus últimos días.

¡Qué difícil! 💔😢 Esto fue lo que dijo Ivette, hermana de Daniel Bisogno, tras su muerte: "Renegué. Era muy joven Daniel y tan buen ser humano; siempre dije: cómo es posible que una persona tan buena viva tan poco. Él era amor". 😔#Espectáculos #DanielBisogno #Bisogno… pic.twitter.com/JBEePkLBX4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 25, 2025

Michaela, un ejemplo de superación y sabiduría

En medio del triste momento que la familia está viviendo, la hermana de Daniel Bisogno se maravilló ante la resiliencia de Michaela, su sobrina. De acuerdo con sus palabras, la madurez con la que la hija del conductor está enfrentando esta situación es de admirar, señalando que es muy inteligente y madura para la edad que tiene, hecho que puede ayudarla a superar esta pérdida.