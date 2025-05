Hermana de Dulce atacó a Romina Mircoli por las decisiones tomadas en el proceso de su muerte

La muerte de la cantante sigue muy cercana y los problemas continúan, como desde el primer instante. Rumores, declaraciones, peleas y amenazas han rodeado todo lo que ocurre alrededor del adiós de Dulce en el pasado mes de diciembre. Ahora fue su hermana quien acudió a la presentación de la línea de maquillaje de la cantante, pese a que la sobrina no había avalado dicha actividad hoy póstuma de la artista mexicana.

En ese momento, donde la propia hermana dijo que no quería hablar con los medios (aunque no tuvo otra opción) se mostró bastante franca respecto al proceso de muerte de Dulce. La señora indicó que ella no tiene contacto con Romina, dijo que la hija actuó equivocadamente y que nunca le va a perdonar todo lo que hizo incluso después de ya fallecida la cantante de 69 años.

¿Por qué la hermana de Dulce está molesta con su sobrina?

Aunque realmente no fue hostil ni se le vieron intenciones de atacar a Romina Mircoli, la señora María Isabel Noeggerath indicó que ella se perdió de mucha información previo y después de la muerte de su hermana. Indicó que antes del fallecimiento de Dulce, no le permitieron hablar con ella. Además, nunca se le avisó para ir a despedirse de su hermana e incluso no se le notificó de una de las misas que se hicieron en la Basílica de Guadalupe.

Estas declaraciones se concretaron en la presentación de la línea de maquillaje que Dulce quería sacar previo a su fallecimiento. Aunque esto en sí es un evento polémico, pues Romina indicó que esto no estaba avalado ni por su madre ni por ella, que supuestamente quedó a cargo de todo lo que se haga con la marca de su hoy muerta madre.

¿De qué falleció la cantante Dulce?

Evidentemente toda muerte es sorpresiva, sin embargo nadie sabía que la cantante nacida en Matamoros tenía una metástasis muy avanzada. Todo comenzó con algunos problemas en el pulmón, al principio creyeron que no era cáncer, pero se dieron cuenta que sí había un avance muy grave de esta enfermedad que terminó en su muerte en plena Navidad del 2024.

