Hermano de Belinda estrena noviazgo con la ex de Alejandro Speitzer.

Ignacio Peregrin, hermano de Belinda, se estaría dando una nueva oportunidad en el amor y lo haría con una de las jóvenes promesas de la actuación, Minnie West, exnovia de Alejandro Speitzer, la cual habría confirmado el romance.

West compartió una fotografía con la cual se confirmaría su romance con Ignacio Peregrin, quien hace poco terminó su relación con la modelo Miroslava Verdugo, quien fue muy querida por la intérprete de “Ángel” que mostró su aprobación con un comentario en redes sociales donde aparecían juntos.

“Mmm… qué lindos se ven, es la única que me cae bien”, escribió la cantante de “Luz sin gravedad”.

Sin embargo, tras 3 años de relación con la modelo, el hermano de Belinda decidió poner fin a su noviazgo en 2020. Cabe mencionar que también se le relacionó con la modelo María Fletcher, pero jamás se confirmó nada.

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Después de que el hermano de Belinda y Minnie West compartieran diversas fotografías juntos en redes sociales y surgieran los rumores en torno a un posible romance, la actriz mexicana compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde ella posa frente a las luces de los edificios de lo que parece ser Times Square, en Nueva York, y al final la pareja aparece besándose.

Posteriormente, Nacho Peregrin reaccionó a la fotografía y escribió “Te amo” en los comentarios, lo cual confirmaría el romance entre ambos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Nacho? Los internautas celebraron esta nueva relación con comentarios como: “Minnie, te mereces todo lo bonito de la vida”, “Ya te merecías ser muy feliz”, “Qué buenos gustos tienes, Minnie”, “Estos dos no me pegan nada, pero soy tu fan igual”, entre otros.

¿Quién es Minnie West?

Amparo West Serrano, mejor conocida como Minnie West, es actriz y productora. Destacó en proyectos como “Luis Miguel: la serie”, la cinta “Me asusta, pero me gusta” y ganó una “Diosa de Plata” en la categoría de Mejor revelación.

West mantuvo un romance con el actor Alejandro Speitzer, con quien fundó la productora Wetzer Films. Su noviazgo duró seis años y desde su ruptura la actriz no volvió a relacionarse sentimentalmente con nadie.