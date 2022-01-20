Lleva a casarse a su hija a bordo de su bicicleta y conquista las redes.

Un padre de familia de Puebla conquistó las redes sociales por llevar a su hija Cristina Vanessa Cacho Silva a casarse por lo civil a bordo de su bicicleta, sin duda, una manera muy original.

Juan Carlos Cacho, oriundo del municipio de Miahuatlán, Puebla en México, acompañó a su hija en el día más importante de su vida a bordo de su vehículo.

Esto ocurrió el fin de semana pasado y las imágenes generaron gran emoción entre los internautas, quienes aplaudieron esta noble acción del papá de la novia, quien adornó con flores y globos su bicicleta negra.

“En San José Miahuatlán, Don Juan Cacho, llevó en bicicleta a su hija Cristina Vanessa Cacho a su boda. Esto es una muestra del orgullo y amor de un padre”, dice la publicación en redes sociales.

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A bordo de la bicicleta de su papá, Cristina fue llevada a la iglesia para contraer nupcias, fue don Juan Cacho quien la llevó hasta la puerta del lugar. 🤩 https://t.co/XVPfdJGXTW — Periódico e-consulta (@e_consulta) January 19, 2022

La boda de la chica que llegó en bicicleta

Trascendió que fueron unos 30 invitados los que acudieron a la boda civil de Cristina Vanessa Cacho Silva y Miguel (de quien se desconocen sus apellidos), que se realizó en la región de Miahuatlán.

Hay que señalar que el municipio de San José Miahuatlán se ubica a 127 kilómetros de la capital poblana y representa un trayecto de 2 horas rumbo a la Sierra Negra del estado de Puebla, así que acudir en bicicleta, sin duda es una excelente idea.

El presidente del Concejo Municipal, Rafael Ramos Bautista, en su calidad de Juez del Registro Civil, fue quien encabezó la boda de esta pareja que se hizo muy famosa en plataformas digitales.

La mayoría de los internautas aplauden la dedicación, creatividad y esmero del papá de la novia para que su hija llegara al día más importante de su vida como una reina.

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