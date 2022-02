Ofrece a su hijo más de 30 mil pesos para no usar redes sociales. ¿Lo harías?

En estos días en los que el celular se ha vuelto una extensión de nuestra mano, el uso de las redes sociales es casi imprescindible. Sin embargo, una madre le ofreció a su hijo más de 30 mil pesos a cambio de no usarlas más.

Según World News Now, el ahora joven declaró que en aquel momento no sabía mucho de lo que podía o no hacer con cierta cantidad de dinero. Así que motivado por la idea de comprarse un carro con el dinero que le ofreció su mamá, no lo pensó dos veces y aceptó el trato.

A partir de ese momento pasaron seis largos años en los que ni siquiera podía revisar Facebook o las tendencias en Twitter. Pese a ello, superó la prueba porque ya cumplió 18 años y ya volvió a las redes sociales.

Te puede interesar: Changuito de Chapultepec conmueve con tierna reacción a truco de magia.

Madre cumple su palabra

Desde luego, la madre cumplió con su palabra y le entregó a su hijo, los 30 mil pesos para que los gaste en lo que quiera, pues superó el reto de no estar en las redes sociales hasta que fuera mayor de edad.

Ahora Sivert tiene nuevas cuentas y todos esos años “incomunicado” con el mundo valieron la pena. Lo malo es que se olvidó un poco de cómo usar las aplicaciones, ya que son muy distintas que hace seis años.

“Estoy orgullosa de él, porque hubo algunas veces en las que fue más difícil. Tenía certeza que lo lograría“. Así que ya lo saben, si ustedes quieren que sus hijos o adolescentes se despeguen un buen rato del teléfono y dejen las redes, esta es una buena motivación jiar jiar jiar”, dijo la progenitora del joven.

También podría interesarte: Pierde su trabajo, al día siguiente la suerte le cambia y se gana la lotería.