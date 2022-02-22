Changuito de Chapultepec conmueve con tierna reacción a truco de magia.

Un tierno mono en Chapultepec se viralizó en las redes sociales por su reacción a un truco de magia de un joven mexicano.

A través de TikTok, el usuario Maximiliano Ibarra compartió su tierna interacción con un changuito color gris que se quedó boquiabierto con el asombroso truco.

El joven se acercó al cristal, le enseñó una hoja seca al chango y la ‘desapareció’ por arte de magia.

La reacción del animalito conmovió a todos los espectadores, pues se quedó asombrado y corrió en busca de sus amigos para ‘contarles’ todo sobre este truco de magia.

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Changuito de Chapultepec se vuelve viral en internet

El video ya cuenta con 2.2 millones de ‘Me Gusta’, miles de comentarios de los internautas e infinidad de reproducciones.

“Ya me imagino al changuito contándole a otro que desaparecieron la hoja”, escribió un usuario de las redes sociales.

“Parece que busca a alguien para contarle” y “Te amo changuito que cree que desaparecieron la hoja”, fueron otras reacciones de los amantes de TikTok.

No es la primera vez que un tierno animalito se viraliza en TikTok, pues en la misma aplicación china suceden todo tipo de hazañas por parte de los felinos más tiernos de internet.

Desde gatitos recreando escenas de Simba, hasta perritos disfrazados o pericos cantando, los animales se llevan las palmas en la red social TikTok.

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